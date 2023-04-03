Lüks rezidansta milyonluk vurgun! Evde ne var ne yok çalan hırsız kadınlar kameraya takıldı - Son Dakika
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Lüks rezidansta milyonluk vurgun! Evde ne var ne yok çalan hırsız kadınlar kameraya takıldı

03.04.2023 16:58

Sarıyer'de iki farklı lüks rezidanstaki iki daireye giren hırsız kadınlar; 59 dolar, 300 bin lira, 2 adet Rolex marka saat ve 400 TL soygun yaptı. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan şüphelilerden birinin 69 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, hırsızların rezidansa girdikleri anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

2 hırsızlık olayı 2 ve 18 Şubat'ta Sarıyer'deki iki farklı lüks rezidansta meydana geldi. 2 Şubat'ta Ş.A.'nın evine giren hırsızlar, 59 dolar ile 300 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

18 Şubat'ta da E.A. isimli kişi Sarıyer'de bir rezidanstaki evine hırsız girdiğini ve 2 adet Rolex marka saat ile 400 lira parasının çalındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

BAVULLA AŞAĞI İNDİLER

3 şüphelinin rezidansa gelerek güvenlik görevlilerini kandırdıkları belirlendi. Asansörle yukarı çıkan şüphelilerin bir süre sonra ellerinde bir bavulla aşağı indiği, ardından oradan uzaklaştıkları belirlendi.

69 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Şeyma U. gözaltına alındı. 21 yaşındaki Şeyma U.'nun 69 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan Şeyma U. adliyeye sevk edildi. Kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Sarıyer, Rolex, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks rezidansta milyonluk vurgun! Evde ne var ne yok çalan hırsız kadınlar kameraya takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks rezidansta milyonluk vurgun! Evde ne var ne yok çalan hırsız kadınlar kameraya takıldı - Son Dakika
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