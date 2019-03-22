Son Dakika Haberleri: Lüks Rezidansa Yapılan Kaçak Cep Telefonu Operasyonu Polis Kamerasında

Lüks Rezidansa Yapılan Kaçak Cep Telefonu Operasyonu Polis Kamerasında

1 saat önce

İSTANBUL'da yasadışı yollardan yurda sokulan kaçak 46 bin 454 akıllı cep telefonu ile 34 bin 40 cep telefonu parçası ele geçirdi.

Lüks Rezidansa Yapılan Kaçak Cep Telefonu Operasyonu Polis Kamerasında, System.String[]
İSTANBUL'da yasadışı yollardan yurda sokulan kaçak 46 bin 454 akıllı cep telefonu ile 34 bin 40 cep telefonu parçası ele geçirdi. Polis ekipleri şüphelilerin cep telefonlarını saklamak için kiraladıkları lüks rezidansa düzenlediği operasyon polis kameralarına yansıdı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan sokulan çok sayıda cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Bağcılar'da bulunan dükkanlarda yasadışı yollardan yurda sokulan cep telefonlarının üzerine sahte IMEI numarası klonlayarak satıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı adreslerde arama yapan polis ekipleri 46 bin 454 akıllı cep telefonu, 14 bin 220 telefon bataryası, 19 bin 820 cep telefonu parçası, dizüstü bilgisayar, IMEI klonlama cihazı, barkod makinası ve bağlantı kabloları ele geçirildi.

OPERASYON KAMERADA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini şüphelilerin adreslerine yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerin lüks bir rezidansta bulunan kiralık dairede bulunan cep telefonu kutularını bulması ve kutularda bulunan cep telefonlarını ele geçirmesi görüntülendi. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:17 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, Güncel
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