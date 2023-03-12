Lüks rezidansın girişinde kadın cinayeti: Kıskançlık krizi geçiren adam sevgilisine bıçakla böyle saldırdı - Son Dakika
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Lüks rezidansın girişinde kadın cinayeti: Kıskançlık krizi geçiren adam sevgilisine bıçakla böyle saldırdı

12.03.2023 13:13

Lüks rezidansın girişinde kadın cinayeti: Kıskançlık krizi geçiren adam sevgilisine bıçakla böyle saldırdı İstanbul'da lüks bir rezidansın girişinde kıskançlık nedeniyle sevgilisi tarafından önce darp edilen kadın, ardından bıçak darbelerinin hedefi oldu.

Lüks rezidansın girişinde kadın cinayeti: Kıskançlık krizi geçiren adam sevgilisine bıçakla böyle saldırdı

İSTANBUL - İstanbul'da lüks bir rezidansın girişinde kıskançlık nedeniyle sevgilisi tarafından önce darp edilen kadın, ardından bıçak darbelerinin hedefi oldu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen perşembe günü Gökevler Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.'yi darp etmeye başladı. Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı.

Bıçaklı saldırı anları kameraya yansıdı

Bıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kan donduran bıçaklı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Özbekistan, İstanbul, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks rezidansın girişinde kadın cinayeti: Kıskançlık krizi geçiren adam sevgilisine bıçakla böyle saldırdı - Son Dakika


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