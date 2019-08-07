Son Dakika Haberleri: Lüks rezidansta 1 milyon liralık uyuşturucu ile yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Lüks rezidansta 1 milyon liralık uyuşturucu ile yakalandılar

1 saat önce

Bursa narkotik polisi, lüks bir rezidans dairesine uyuşturucu baskını düzenledi.

Lüks rezidansta 1 milyon liralık uyuşturucu ile yakalandılar, System.String[]
Bursa narkotik polisi, lüks bir rezidans dairesine uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında 1 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan M.S. ve K.E. isimli şahısları takibe aldı. Uzun süren takiplerin ardından M.S. ve K.E.'nin kaldığı lüks rezidans dairesine baskın yapıldı. Baskında M.S. ve K.E. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda piyasa değeri ortalama 1 milyon lira olan 2 kilo metamfetamin, 30 gram esrar, 1 tane ruhsatsız tüfek, 1 tane ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 22 bin 500 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü
Yol ortasında kavrulan 'İnegöl Alası' böyle görüntülendi Zeytin bahçelerinde kullanılan ilaçlar bu ürün sayesinde tarihe karışabilir 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:57:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüks rezidansta 1 milyon liralık uyuşturucu ile yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]