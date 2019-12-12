LÜKS REZİDANSTA BAVUL CİNAYETİ - Son Dakika
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LÜKS REZİDANSTA BAVUL CİNAYETİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

LÜKS REZİDANSTA BAVUL CİNAYETİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi  bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavuluiki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. 'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayın gerçekleştiği rezidans

-Abdulselam G.'nin fotoğrafı

-Genel ve detay


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
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