Son Dakika Haberleri: Lüks Rezidansta Şok İntihar...kendini 15. Kattan Boşluğa Bıraktı

Lüks Rezidansta Şok İntihar...kendini 15. Kattan Boşluğa Bıraktı

25 dakika önce

Bursa'da bir süre konser hastalığını yendiği öğrenilen kişi, 15 katlı rezidansın en üst katından aşağıya atlayarak intihar etti.

Lüks Rezidansta Şok İntihar...kendini 15. Kattan Boşluğa Bıraktı, System.String[]
Bursa'da bir süre konser hastalığını yendiği öğrenilen kişi, 15 katlı rezidansın en üst katından aşağıya atlayarak intihar etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Korupark Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen uyruklu 43 yaşındaki Refik Uygur, 15.katta yaşadığı lüks rezidansın penceresinden bilinmeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin belirlemelerine göre Uygur, olay yerinde can verdi. Uygur'un cesedi, polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Refik Uygur'un, bir süre önce kolon kanseri olduğu ve tedavi görerek hastalığını yendiğini, kendisini boşluğa bırakmadan önce cep telefonunu yola doğru fırlattığını tespit edildi. Polis ekipleri, Refik Uygur'un telefona kimle görüştüğünü ve kendisini neden boşluğa bıraktığını araştırıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yöneticiliği Bırakıp 'Süt Taksi'yi Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı

Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüks Rezidansta Şok İntihar...kendini 15. Kattan Boşluğa Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]