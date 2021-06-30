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Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti - Son Dakika

Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti

30.06.2021 14:23

Adana'da rezidansta yaşayan İzel Erdeve, kavga ettiği eşi Okan Erdeve'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan İzel Erdeve, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce ağlayıp, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü" dedi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir rezidansın 16'ncı katında yaşayan İzel ile eşi Okan Erdeve arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE DIŞARIYA ÇIKTI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı. Okan Erdeve, aldığı bıçak darbesiyle panikleyerek evden çıkıp, kanlar içinde asansörün önüne yığıldı. Kavga sesini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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"NEYİ ÇEKİYORSUNUZ SANKİ ÖLDÜ"

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulansla hastaneye götürüldü. Sinir krizi geçiren İzel Erdeve ise polis ekiplerince aşağı indirildi. İzel Erdeve, kendisini görüntüleyenleri görünce ağlayarak dizleri üzerine çöküp, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü" dedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan İzel Erdeve, polis merkezine götürülürken, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp Ne çekiyorsunuz? diye sitem etti

Çukurova, kavga, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp 'Ne çekiyorsunuz?' diye sitem etti - Son Dakika


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