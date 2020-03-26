Lüks rezidansta yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüks rezidansta yangın - Son Dakika

Lüks rezidansta yangın

6 saat önce

Antalya'da lüks rezidansta çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Antalya'da lüks rezidansta çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bir kadın ise komşusunun yanan evi için ağlayarak, "Çok kötü kızım ev cayır cayır yandı yavrum. Allah'ım vermesin kimseye" dedi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 02.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir rezidansın ikinci katında çıktı. 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Nermin Y.'nin dairesinde iddiaya göre klima ünitesinden yangın çıktı. Nermin Y., çocuklarına süt vermek için uyandığı esnada yangını şans eseri fark etti. Anne Nermin Y., çocuklarını alıp dışarı çıkarken, yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın kısa sürede evin tüm odalarını sardı. Balkon ve pencereden çıkan alevler üst katlara kadar yükseldi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katların balkonlarında ve bina içinde mahsur kalan 11 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

KOMŞUSU AĞLADI Öte yandan, yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Bir kadının, komşusunun yanan evi için, "Betül, karşı ev cayır cayır yanıyor. Söndürüyor itfaiye. Çok kötü oldum ben. Çok kötü kızım, ev cayır cayır yandı yavrum. Allah'ım vermesin kimseye" diye ağladığı anların ses kaydı da görüntülere yansıdı.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Lüks rezidansta yangın

Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?         
20:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi         
20:08
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı         
20:04
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı         
18:34
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet         
18:28
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir         
18:10
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı         
16:47
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 20:17:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüks rezidansta yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]