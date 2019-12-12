LÜKS REZİDANSTAKİ "BAVUL CİNAYETİ" ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel LÜKS REZİDANSTAKİ 'BAVUL CİNAYETİ' ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

LÜKS REZİDANSTAKİ "BAVUL CİNAYETİ" ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

6 saat önce

Ölen kadından geriye kalan görüntülerHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

LÜKS REZİDANSTAKİ

Ölen kadından geriye kalan görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi  bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavuluiki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Olayın gerçekleştiği rezidans

-Abdulselam G.'nin fotoğrafı

-Kadının fotoğrafları

-Kadının görüntüsü


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
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