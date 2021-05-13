Lüks rezidanstaki pandemi kurallarını ihlale polis baskını - Son Dakika

Lüks rezidanstaki pandemi kurallarını ihlale polis baskını

Rushatsız rezidans mühürlenirken 4 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da pandemi kurallarının ihlal edildiği iddia edilen lüks rezidansta polis ekiplerine mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı. Rezidans içindeki ruhsatsız restoran mühürlenirken, havuz başındaki müşterilere idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğleden sonra, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki 4 bloklu bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, 2 bloku apart otel, iki bloku normal rezidans gibi kullanılan lüks sitede, iddiaya göre havuz ve sosyal tesisinde pandemi kuralları ihlal edildi. Artan şikayetler üzerine çok sayıda polis ekibi siteye baskın yaptı. Zabıta ekiplerinin de yer aldığı baskında, polise zorluk çıkarıp mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişiye polise görevini yaptırmamaktan adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Yaklaşık 50 kişilik polis ekibinin yaptığı denetimlerde, rezidans içindeki ruhsatsız restoranın mühürlendiği, havuz başındaki kafede oturan müşterilere de idari işlem yapıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde pandemi kurallarını ihlalden idari işlem yapıldığı belirtildi.