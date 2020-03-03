Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi

15 dakika önce

Ataşehir'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı. Alarma geçen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Barbaros Mahallesi Al Zambak Sokak'ta bulunan lüks rezidansın önünde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında havaya ateş açıldı, polis alarma geçti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, rezidansa girerek olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Ataşehir Polis Merkezi'ne götürülürken olay yerinde 3 adet boş kovan bulundu.

"4-5 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Rezidansta oturan bir kişi, "Dışarıya çıktık, bir baktık kalabalık vardı. Önce 4-5 el pompalı sesi geldi, sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık" ifadelerini kullandı.

Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi
Ataşehir, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:45 
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