Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Barbaros Mahallesi Al Zambak Sokak'ta bulunan lüks rezidansın önünde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında havaya ateş açıldı, polis alarma geçti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, rezidansa girerek olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Ataşehir Polis Merkezi'ne götürülürken olay yerinde 3 adet boş kovan bulundu.

"4-5 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Rezidansta oturan bir kişi, "Dışarıya çıktık, bir baktık kalabalık vardı. Önce 4-5 el pompalı sesi geldi, sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık" ifadelerini kullandı.