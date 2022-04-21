Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı - Son Dakika
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Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı

21.04.2022 11:20
Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı

Esenyurt'ta lüks bir siteye giren hırsız, dakikalar içerisinde yaklaşık değeri 200 bin TL olan laptop, tablet bilgisayar, saat ve para çaldı.

Esenyurt'ta lüks bir siteye giren hırsız, dakikalar içerisinde yaklaşık değeri 200 bin TL olan laptop, tablet bilgisayar, saat ve para çaldı. Ev sahiplerinin içeride uyuyor olmasına da aldırmayan şahıs rahatlığıyla dikkat çekerken, yaşanan o hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saat 05.00 sıralarında lüks siteye gelen bir şahıs, gözüne kestirdiği evi kontrol ettikten sonra tornavida yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. İddiaya göre dakikalarca evin içinde gezinen ve gözüne kestirdiği 2 tablet bilgisayar, 1 laptop, 2 kol saati ve binlerce lira nakit parayı alan şahıs, girdiği balkondan çıkarak kayıplara karıştı. Ev sahibi Kaan Doğan ise güvenlikli sitede evlerinin ikinci kez soyulduğunu, yetkililerin bir an önce önlem anlaması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 200 bin TL'lik soygun yapan şahsın rahatlığı ise dikkat çekerken, yaşanan o hırsızlık anları anbean evin güvenlik kamerasına yansıdı.

"4 ayda evimize 2 kez hırsız girdi"

Lüks sitede oturduklarına rağmen evlerinin iki kere soyulduğunu ifade eden Kaan Doğan, "Nişanlım ve arkadaşı, çocuklarıyla beraber saat 04.30 gibi sahura kalkıyorlar. Sahuru yaptıktan sonra yatıyorlar. Saat 05.00 gibi tanımadığımız biri önce içeriyi kontrol ediyor. Bir saat site içerisinde gezdikten sonra saat 06.00 sıralarında bu kapıdan içeri giriyor. Bir buçuk dakika kapıyı zorluyor. Tornavida kullanarak kapıyı açıp içeri giriyor. 2 tane tablet, 1 tane bilgisayar, 2 tane kol saatimiz gitti. Bir miktar paramızı çaldılar. Ortalama 200 bin TL'yi buluyor. Özel sitede oturuyoruz. Güvenliğimiz var. Her şeyimiz mevcut. Aidat ödüyoruz. Ama karşılığında aldığımız hizmet, 4 ayda evimize 2 kere hırsız giriyor. Evimizin her tarafına kamera taktık. Korkuyoruz. Mağduruz. İnsanlar evde uyuyamıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı
Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı
Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı
Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı
Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı

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Türk Lirası, Laptop, Tablet, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks sitede 200 bin TL'lik soygun yaptı, ev sahibinin ruhu duymadı - Son Dakika
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