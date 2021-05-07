Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı - Son Dakika

Melisa:

Kadir şeker dogru olanı yaptı ona ceza verilmesi yanlış. Bana dokunmayan denilen yılan bırgun eninde sonunda o kişiyide sokar. Mudahale şart buda kul hakkıdır. Sizinde ailenizden biri olur yardım eden yokmuydu denir. Sorun yardım edene ceza bunun ıcın konuşulup birseyler olmalı