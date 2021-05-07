İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Yeşilkent Nazım Hikmet Bulvarında'ki lüks bir sitenin önünde meydana gelen kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde iki kadının, siteden adımını dışarıya atar atmaz kavgaya tutuştuğu izleniyor. Olaya karışan kadınlardan birinin, diğer kadını saçlarından tutarak yere yatırdığı görülüyor.
Kadınları ayırmak isteyen güvenlik görevlilerinin ilk girişimlerinin olumsuz sonuçlanması da yaşanan kavganın hararetini gözler önüne serdi.
İki kadının şiddetli şekilde kavga etmesinin nedeni ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı - Son Dakika