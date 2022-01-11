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Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu - Son Dakika

Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu

11.01.2022 14:49

Sarıyer'de lüks siteye aile görünümü ile giren 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosunun evi ve komşusunun evinden yaklaşık 800 bin liralık altın çaldı. Hırsızların sitede dolaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar yakalanarak cezaevine konuldu.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede edinilen bilgilere göre, yanlarında bir çocukla misafir olarak siteye giren 3 kadın, boş olan evleri dolaşmaya başladı.

KONSOLOS'UN 500 BİN LİRALIK EŞYASINI ÇALDILAR

Sitede bulunan Libya Konsolosunun evine giren hırsızlar yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası çaldı. Kadın hırsızlar ardından yan daireye geçti ve buradan da yaklaşık 300 bin TL'lik altın çaldı. Siteden çıkan kadın hırsızlar, kayıplara karıştı. Hırsızların sitede dolaştıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

SABIKA DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Akşam eve dönen ev sahiplerini durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlılar bir miktar altınla birlikte Maltepe'de yakalandı. 44 suç kaydı olan Ebru Ulutekin, 17 suç kaydı olan Ayşe Çelik ve kardeşi Mine Çelik, sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Türk Lirası, Sarıyer, Libya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu - Son Dakika
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