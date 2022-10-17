Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin lüks sitenin balkonunda yaptıkları yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin lüks sitenin balkonunda yaptıkları yürekleri ağza getirdi

17.10.2022 10:14

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde lüks bir sitede oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, önce oturduğu balkondan aşağı balkona sarktı, ardından ise balkon duvarına çıkarak ellerini bırakıp yürekleri ağızlara getirdi. Site sakinleri bunun ilk olmadığını söyleyerek çözüm bulunmasını istedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir genç yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak alt komşusunun balkonuna sarktı. Daha sonra ise balkon duvarının üzerine çıkarak ellerini bırakıp site sakinlerine bağırmaya başladı. Yaşanılan o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı

BU İLK DEĞİLMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenlerin yürekleri adeta ağzına geldi. Site sakinleri ise sürekli aynı durumla karşı karşıya geldiklerini belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi.

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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin lüks sitenin balkonunda yaptıkları yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin lüks sitenin balkonunda yaptıkları yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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