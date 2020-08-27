Lüks sitede yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika

Başakşehir'de lüks bir sitenin içinde bulunan bir dairede yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireyi saran yangın site sakinlerine panik yaşattı. Vatandaşlar kendilerini dışarı atarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir 5. Etap 1. Kısım'da bulunan lüks bir sitenin içindeki 6 katlı dairenin 6'ıncı katında çıktı. Site içinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe kapılarak kendilerini dışarı attı. Dışarı çıkan site sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de sitenin çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Alevli bir şekilde yanan daire itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yanan dairenin içinde kimsenin olmadığı, yangının mutfak kısmında çıktığı tespit edildi. Öte yandan vatandaşlar cadde üzerinde yangının söndürülmesini izlerken polis ekipleri sosyal mesafenin korunması için uyarıda bulundu.

(İHA)