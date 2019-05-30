Lüks sitedeki daire, içki imalathanesine dönüştürülmüş

MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, içki imalathanesine dönüştürülen yüksek güvenlikli sitedeki dairede, bir miktarı piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde bulunan lüks sitedeki bir dairede üretilen sahte içkinin şüphelilere ait araçla piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sıkı güvenlik tedbirleri uygulanan sitedeki dairede sahte içki imalathanesi ile karşılaştı. Sitenin kapalı otoparkında yaptığı araştırmada ise hafif ticari araçta kolilenmiş sahte içki bulundu. Üretilen sahte içkilerin Buca ilçesinde bir depoda tutulduğu bilgisi üzerine polis ekipleri bu adreste de arama yaptı.Ekiplerin söz konusu daire, araç ve depoda yaptığı aramalarda, bir bölümü şişelenmiş yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi. İçki yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda boş şişe ve etikete de el konuldu.Gözaltına alınan S.Ü. ile Ç.G. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.Sahte içkiyi çikolata ile kamufle etmişBu arada operasyona ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.İddiaya göre, Karşıyaka'da lüks sitede aylık 3 bin liraya daire kiralayan S.Ü, buraya yaklaşık 500 bin lira harcayarak içki üretim tesisi kurdu.Dairede üretilen sahte içkiyi koliledikten sonra kimseye fark ettirmeden asansörle sitenin otoparkına indiren zanlının hafif ticari araca yüklediği, bunları ise çikolata kolileri ile kamufle ettiği ileri sürüldü.Şüphelinin aracın arka kapısına perdeleme amaçlı koyduğu çikolata bulunan kolilerle polis kontrol noktalarındaki denetimlerden kurtulmayı amaçladığı belirtildi.Aracın önüne de çikolata firmasına ait kart bırakan şüphelinin şirketin dağıtıcı bayisi görünümüyle böylece dikkat çekmeden sahte içkileri Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürmeye çalıştığı öne sürüldü.Dairede kurulan sahte içki imalathanesinin günlük bin 500 şişeleme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.