Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar - Son Dakika

Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar

07.05.2021 10:50
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde çok katlı binalar arasındaki kısıtlı arazide tarla belleyenler ilginç görüntüler oluşturuyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde çok katlı binalar arasındaki kısıtlı arazide tarla belleyenler ilginç görüntüler oluşturuyor.

Lüks siteler arasında kalan arazilerinde tarla belleyip tarım yapmaya çalışan Adanur ailesi, yıllardan beri toprakla uğraştıklarını belirterek tam kapanmayı bahçelerinde çalışarak geçiriyor.

Bulundukları yerin 5-10 yıl öncesine kadar fındıklık ve bahçe olduğunu belirten Adanur ailesi, şimdilerde her yanı beton binaların kapladığını belirterek kısıtlı arazide zor da olsa bahçe işiyle uğraşıyor. Binalar arasında zor da olsa arazilerini değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Hakan Adanur "Tarla belliyoruz. Fasulye, domates dikeceğiz. Bu işi her yıl bu zamanlarda yapıyoruz. Bulunduğumuz yer 10 yıl öncesine kadar fındıklık, tarla idi. Çukurçayır'a dışarıdan gelen de var yerlisi de var. Dolayısıyla buranın insanı bahçe işlerini yapmaya alışık. Sonuçta tarlamızdan taze sebze alıp ihtiyacımızı karşılıyoruz. Her geçen gün siteler artıyor, her taraf beton yığını oldu. Dolayısıyla etrafımız sitelerle doldu bizde gerçek köy hayatını yaşayamıyoruz. Buradan 1 kilometre yukarılarda köy hayatı var burası ise sitelerle dolu. Gözünü nereye çevirirsen hep binalarla dolu beton yığını oldu. İnsan toprakla uğraştı mı daha huzurlu oluyor" dedi.

Hasan Adanur da bahçe işinin kendileri için bir hastalık olduğunu belirterek "Burası 5-10 yıl öncesine kadar tarla, fındıklıktı. Şimdi buraları hep beton yığını olmaya başladı. Yeşillik olan alanlar artık beton yığınları haline geldi 13-14 kat binalar oluştu. Burası da bizim arazimiz beton yığınları arasında bahçe işiyle uğraşıyoruz. Domates, patates, patlıcan ekiyoruz. Çevreden bizi kıskananlar da var eleştiren de var. Bu bizim için bir alışkanlık. Karadeniz insanı boş arazi görse hemen bellemeye, kazmaya başlar. Bu bizde bir hastalık, yan gelip yatma olmaz. Dolayısıyla bizde burada meşguliyet sağlıyoruz" diye konuştu.

Nermin Adanur ise köy hayatına alışık olduklarını ifade ederek "Biz köy hayatını alışığız burası biraz zor. Köyde tavuk, ineklerle uğraşıyorsun burada ise bunlar yok. Beton duvarların arasında kaldık" şeklinde konuştu.

Öte yandan Doğu Karadeniz Bölgesi tarım arazileri bakımından diğer bölgelere oranda daha dezavantajlı bölge olurken, özellikle arazilerin meyilli olması tarımı güçleştiriyor. Trabzon'da toplam 466 bin 400 hektar arazi bulunuyor. Bu arazilerin yüzde 21'ini (98 bin 875 hektar alan) tarım arazisi, yüzde 24'ünü (111 bin 719 hektar alan) çayır-mera, yüzde 44'ünü (203 bin 248 hektar alan) orman ve yüzde 11'ini (52 bin 558 hektar alan) tarım dışı arazi oluşturuyor. - TRABZON

Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar
Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar

Çukurçayır, Ortahisar, Trabzon, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Lüks siteler arasında tarla belleyip bahçe işi yapıyorlar - Son Dakika


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