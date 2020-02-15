Lüks sofraların tercihi minyatür sebzeler Rusya ve Arap pazarına açıldı - Son Dakika

Antalya'da bir tarım firmasının ürettiği büyüklüğü 5 santimetreyi geçmeyen mini sebzeler, yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Serik ilçesinde iki dönümlük alanda dört kuşaktır tarımla uğraşan bir ailenin ürettiği parmak büyüklüğündeki patlıcan, kabak, salatalık, havuç gibi minyatür sebzeler giderek artan taleple çeşitlilik kazandı.

Ispanak, marul, domates, pancar, biber, kereviz, roka, turp, fasulye ve soğan gibi sebzeleri de mini boyutta üreten firma yetkilileri, yaklaşık 20 minyatür sebzeye olan talebi karşılamaya çalışıyor.

"Atıştırmalık" konseptiyle hazırlanarak paketlenen mini ürünler, marketlerin organik ürün reyonlarında yerini alıyor. Daha kısa süre dalında kalması nedeniyle zirai ilaç kullanımına gerek duyulmadan üretildiği bildirilen mini sebzeler, doğal oluşunun yanında aromalarının da daha leziz olmasıyla talep görüyor.

Sevimli görüntüsüyle sebze sevmeyen çocukların da ilgisini çeken minyatür ürünleri ilk kez görenler, bu sebzelerin sofralarda tüketildiğine inanmakta güçlük çekiyor.

"Lüks restoranlar ve 5 yıldızlı oteller tercih ediyor"

Erüst Tarım Pazarlama Direktörü Burak Akbulut, AA muhabirine, 1998'de talep doğrultusunda söz konusu ürünleri yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

İnsanların mini kabak, patlıcan, havuç gördüğünde çok şaşırdıklarını dile getiren Akbulut, ürünlerin normal boyutlardaki sebzelere göre daha lezzetli olduğunu belirtti.

Lüks restoranlarda ve 5 yıldızlı otellerde görev yapan şeflerin menülerini de bu tür ürünlerle süslediğini aktaran Akbulut, "Mini kabak, patlıcan, havuç ve hıyarlarımız 4 ile 6 santimetre boylarında oluyor. Parmak boyutunu geçmiyor. Hem yemek hem lezzet hem de görsel açıdan harika bir şölen sunuyor. Atıştırmalık konseptler çocukların da çok ilgisini çekiyor ve severek yiyorlar." şeklinde konuştu.

Minyatür sebzelerin yanı sıra mini ıspanak, roka, taze baharatlar, Akdeniz yeşillikleri olarak da ürün yetiştirdiklerini söyleyen Akbulut, seralarında 180 çeşit ürün bulunduğunu kaydetti.

Rusya ve Arap ülkelerine ihracat

Mini sebzelerin yurt içinde ve yurt dışında pazar bulduğunu ifade eden Akbulut, tüketicilerin süpermarket reyonları ile bazı manavlarda bu ürünlere ulaşabileceğini bildirdi.

Dış pazardan gelen talebi de karşılamaya başladıklarını aktaran Akbulut, "Mini ürünlerimiz, yurt dışında da yoğun talep görüyor. En fazla patlıcan, kabak, salatalık ve havuç isteniyor. Şu anda Rusya ve Arap ülkelerine satış yapıyoruz. Bu ülkelere her üründen yılda 150 bin paket gönderiyoruz." bilgisini verdi.

Geçen yıl zeytin boyunda karpuz ürettiklerini anımsatan Akbulut, dış görünüş olarak karpuz olan salatalık tadında, erik boyundaki bu ürün ile birlikte yaz döneminde yeni çeşitleri de piyasaya sunacaklarını kaydetti.