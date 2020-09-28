Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş - Son Dakika

Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş

İstanbul'da lüks bir spor salonunda çalışan şahsın, merkeze gelen kadınların ve çalışanların kabinine kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Yakayı ele veren sapık polis tarafından tutuklanırken, telefonunda 30 adet video bulundu.

Şişli'de bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan lüks spor salonunda çalışan bir kişinin müşteri ve kadın çalışanlara ait bulunan soyunma kabinine gizlice kamera yerleştirerek röntgencilik yaptığı ortaya çıktı. Kendisi gibi spor salonunda çalışan iş arkadaşı kadınları da kamera kaydını alan sapık yakayı ele verince çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEM KAYDA ALDI HEM RAHATSIZ ETTİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre İstanbul'da bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan lüks spor salonunda görevli olarak çalışan bir kişinin kadın müşteri ve çalışanlarına ait soyunma kabinlerine gizlice kamera yerleştirerek röntgencilik yaptığı ortaya çıktı. Spor salonunda görevli olan Halil İbrahim A. isimli kişinin soyunma kabinlerine girip çıkması yine aynı yerde çalışan kadın arkadaşlarını rahatsız etti.

SOYUNURKEN KABİNİN ÜZERİNE ELİNİ GÖRDÜ

Spor salonunda çalışan genç kız soyunma kabininde üzerini değiştirdiği bir sırada kabinin üzerinde el görünce hemen dışarı çıkarak neler olduğunu anlamaya çalıştı. Karşısında çalışma arkadaşı Halil İbrahim A'yı gören genç kadın iş arkadaşına ne yaptığını sorunca genç adam telaşa kapılarak uzaklaşmaya çalıştı.

ZORLA TELEFONUNU ALIP BAKTILAR

Genç kadın diğer çalışma arkadaşlarını da yanına alarak Halil İbrahim A'nın kayıt yaptığını bu nedenle telefonunu vermesini istedi. Genç adamın direnmesi üzerine spor salonu çalışanları telefonu zorla ele geçirdi. Bu sırada hızla bilgisayara oturan Halil İbrahim A'nın telefonunda bulunan videoları bulut sistemi üzerinden sildiği belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Çalışma arkadaşlarının baskısına dayanamayan genç adam spor salonuna gelen kadın müşteri ve kadın çalışma arkadaşlarına ait çıplak videoları çektiğini kabul edince hakkında olay yerine çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

30 ADET VİDEO TESPİT EDİLDİ

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin dijital materyallerine el konulurken Halil İbrahim A'nın çalıştığı sürelerde kadınlara ait soyunma kabini ve tuvalette çeşitli videolar çektiğini ve yaklaşık 30 adet video tespit edildi. İfadesinde gizlice röntgencilik yaptığını kabul eden şüpheli iş yerinde çalışan başka bir kişinin kendisinden kadınlar tuvaletinde video çekmesini istediğini kendisinin de çekim yaptığını kabul etti.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli mahkemede verdiği ifadesinde spor salonu çalışanlarının kendisini yakaladığını zorla telefonuna el koyduklarını yaptığından dolayı pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme Halil İbrahim A. hakkında 'Özel Hayatın Gizliliği', 'Özel Hayata İlişkin Ses ve Görüntüleri İfşa Etmek' suçları kapsamında tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş

İstanbul, Psycho, Kamera, Kadın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:36

Son Dakika 3. Sayfa Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş - Son Dakika

YORUMLAR (1)

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan dönemde telefonun bile çekmediği mahalle yardım bekliyor 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı
Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti         
14:22
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı         
14:06
Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki         
13:36
Roma Marcao'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi, G.Saray reddetti Roma Marcao'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi, G.Saray reddetti         
13:29
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor         
11:56
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'dan ayrılınca taraftar lokma döktürdü Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'dan ayrılınca taraftar lokma döktürdü         
10:48
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 14:58:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei