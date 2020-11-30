Lüks teknede yangın - Son Dakika

Lüks teknede yangın

30.11.2020 13:01
Lüks teknede yangın, System.String[]

MUĞLA(İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde marinada bağlı lüks bir teknede çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

MUĞLA(İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde marinada bağlı lüks bir teknede çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Tekneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine itfaiye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lüks teknedeki yangın sonrası çevresindeki diğer tekneler tedbir amacıyla uzaklaştırıldı. Muğla Baüyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Maddi zararla atlatılan tekne yangınında yaralı ya da can kaybı olmazken, teknede büyük oranda maddi hasar oluştu. - MUĞLA

Lüks teknede yangın
Lüks teknede yangın
Lüks teknede yangın
Lüks teknede yangın
Lüks teknede yangın

Marmaris, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks teknede yangın - Son Dakika


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