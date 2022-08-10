Lüks tüketime ilgi enflasyona rağmen arttı

Dünyada yaşanan enflasyon ve tedarik sorunlarına rağmen lüks ürünlere ilgi, Euro'daki değer kaybı ve turistlerin mağazalara dönüşü sayesinde arttı.Dünya genelinde birçok ülke, enflasyon ve küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlarla boğuşuyor. Tüm bu koşullara rağmen, lüks ürünlere ilginin arttığı gözlemleniyor.

LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton), Kering, Hermès ve Prada ürünlerinin, ABD ve Avrupa'da satış rekoru kırdığı bildirildi. Dünya genelinde kar oranlarının, fiyatlarda yaşanan artışa rağmen yüzde 20 ila 30'luk artış gösterdiği belirtildi. Fransa'da ise satışların yüzde 41 oranında arttığı ve bunun bir rekor olduğu ifade ediliyor.

Küresel pazarlara ilişkin söz konusu verilere, Çin dahil değil. Bu ülkede koronavirüs önlemleri nedeniyle lüks ürünlere talebin azaldığı ifade edildi.

Turizm ve Euro'daki değer kaybının rolü

Prada, 2022 yılının ilk yarısında Avrupa'daki satışlarını yüzde 89 oranında artırdı. Giysi üreticisi Moncler de satışlarını yüzde 42 oranında artırmayı başardı. Söz konusu artış üzerinde, birkaç yıl süren koronavirüs önlemlerinin ardından yeniden Avrupa'ya seyahat eden turistlerin etkili olduğu kaydedildi.

Satışlar üzerinde olumlu etkide bulunan bir diğer faktörün de, Euro kurunun ABD Doları karşısında güç kaybetmesi olduğu belirtildi. Bu sayede ABD'li müşterilerin, lüks ürünlere daha fazla ilgi gösterdiği kaydedildi. Çoğunluğu Avrupa'da üretilen bu ürünler, Euro'nun değer kaybetmesi nedeniyle bugünkü şartlar altında görece daha ucuz hale geldi. Ek olarak bu ürünler, şu anda değeri görece yüksek olan ABD doları ile ödeme yapılan yurt dışında satılıyor.

Gucci, Yves Saint Laurent ve Balenciaga markalarının ait olduğu Kering firmasında finans direktörü olarak çalışan Jean-Marc Duplaix, "Avrupa'da şu anda geçen yıla göre dört kat daha fazla ABD vatandaşına satış yapmaktayız" açıklamasında bulundu. Haziran ayında Kering, Yves Saint Laurent ürünlerindeki yıllık satışı ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük lüks ürün üreticisi LVMH grubu da, yılın ilk yarısında yüzde 28 daha fazla gelir elde etti. Şirket, bu artışın dörtte birlik kısmını kur etkisine bağlıyor.

İngiliz bankası HSBC'nin Temmuz ayında yayınladığı bir analizde de, "Euro Bölgesi'nin, Avrupalı lüks ürün üreticilerinin satışlarının ortalama yalnızca yüzde 15'ini oluşturduğunu tahmin ediyoruz" değerlendirmesine yer verildi. Raporda, sektörün, "zayıf Euro kurundan"fayda sağladığı ifade edildi.

"Zenginler fiyat artışlarını umursamıyor"

Flornoy adlı firmada portfolyo yöneticisi olarak görev yapan Arnaud Cadart, tüm zorlu koşullara rağmen lüks ürünlere "talebin mevcut olduğunu" söyledi.

Lüks ürünlerin müşteri grubunun diğer ürünlerden farklı olarak zengin kimselerden oluştuğunu kaydeden Cadart, bu kişilerin "enflasyon, resesyon riski veya işlerinin güvenliğiyle ilgili daha az duyarlı olduğunu" kaydetti.

Öte yandan üreticiler, ara ürün ve hammadde fiyatlarındaki artışı, herhangi bir sorun yaşamaksızın, müşterilerine yansıtabiliyor. Varlık yönetimi firması Monocle'da yönetici olarak görev yapan Pierre Michaud, "Şu ana dek müşteriler fiyatlardaki artışı umursamıyor" değerlendirmesini yaptı.

AFP/ BÜ,BK