Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor - Son Dakika
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Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor

Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor

18.05.2023 14:24

Kuşadası'nda bulunan Unique Life Style Hotel Kuşadası Genel Müdürü Hasan Polat, ultra lüks tatil konseptleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Polat, "Kapımızdan girer girmez ihtişamı, kişiye özel hizmeti ve lüksü hissediyorlar. Konakladıkları süre zarfında ise her an bu hissi kendilerine, ikramlarımız ve hizmetimizle devam ettiriyoruz." dedi.

Türkiye turizmi gün be gün yaşadığı gelişmelerle, dünya turizm devi ülkelerin ve ünlü markaların tahtlarını sarsmaya devam ediyor.

"LÜKS TURİZM YENİDEN GÜNDEME GELDİ"

Her şey sistemi nedeniyle çoğu zaman turizm duayenlerinin eleştirilerine maruz kalan Türkiye turizmi, sarayları bile kıskandıran tesisleriyle zengin turistlerin de dikkatini çekmeye başladı. Tematik resort hotellerin yanı sıra lüks yaşamı benimseyen turistlerin arayışlarına tüm hizmetleriyle yanıt veren Unique Life Style Hotel Kuşadası Genel Müdürü Hasan Polat, aslında Türkiye'nin ucuz tatil sloganını geride bırakması gerektiğini söyledi. Polat, "Ülkemizde bulunan tesisler dünya çapında ödüllü tesislerle yarışır ve çoğu zaman onları geride bırakır. Tesisimizi beğenen tek bir kişinin rezervasyonu, Türkiye'de lüks turizmi yeniden gündeme getirdi" dedi.

Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor

"KİŞİYE ÖZEL HİZMETLE LÜKSÜ HİSSEDİYORLAR"

Hedef kitlelerinin A Plus segment olduğunu ifade eden Polat, "Keyifli ve mutlu anılar biriktirmek isteyen lüksü doğa ve deniz ile içi içe deneyimlemek isteyen misafirleri ağırlıyoruz. Yurtdışı partnerlerimiz ile workshoplara katılarak, digital reklamlar aracılığıyla hedef kitleye ulaşıyoruz. Bu da bize, hızlı sonuçlar almamıza olanak sağlıyor. Misafirlerimiz tesis kapımızdan girer girmez ihtişamı, kişiye özel hizmeti ve lüksü hissediyorlar. Konakladıkları süre zarfında ise her an bu hissi kendilerine, ikramlarımız ve hizmetimizle devam ettiriyoruz. Yazın özel iklimlendirme kış aylarında da yerden ısıtmalı sistemimizin yanı sıra SPA, hamam ve sauna gibi olanaklarımızı sınırsız sunuyoruz. Akşam Yemeği için a la carte olarak dünya mutfağı veya Ayvalık Balıkçısı Deniz ürünleri Restoranımızdan menü seçerek misafirin damak tadına göre sunumlar yapıyoruz. Ayrıca Yatak açma ve yöresel incir ikramlarımız ile misafirlerimizin keyiflerini artırıyoruz, kış döneminde haftada 3 gün, yaz döneminde haftada 5 gün restoranımızda canlı müzik etkinliği düzenleyerek aynı zamanda eğlence isteyen misafirlerimizi de hitap etmiş oluyoruz. Bizi tekrar tercih etmek isteyen misafirlerimize özel avantajlar sunan üyelik kartı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor

ABD'NİN ZENGİN TURİSTLERİ GELECEK

Kağan Yurdakan, Semih Peköz, Sıtkı Kayalı ortaklığı ile hizmete giren Unique Life Style Hotel Kuşadası'nın yatırımlarına devam ederek, Bodrum ve Çeşme gibi önemli destinasyonlarda da aynı konseptle sektörde yeni adımlar atacağını da belirten Polat; "Şu sıralar Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Batı Avrupa, ABD'deki lüks seyahat eden misafirlere ulaşıyoruz. Bu yıl daha iyi geçeceğini umduğumuz sezona hazırız" şeklinde konuştu.

Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor
Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor
Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor
Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor
YORUMLAR (1)
  • Eski Tüfek.: Sayın Polat ,biz marketler de kendimizi özel hissediyoruz ...teşekkürler.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hasan Polat, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor - Son Dakika


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