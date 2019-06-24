Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi
46 dakika önce
Four Seasons, Seyşeller'deki Desroches Adası'nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine 'dijital detoks' imkanı sunuyor.
Four Seasons, Seyşeller'deki Desroches Adası'nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine 'dijital detoks' imkanı sunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:13
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