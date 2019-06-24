Son Dakika Haberleri: Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi
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Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi

46 dakika önce

Four Seasons, Seyşeller'deki Desroches Adası'nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine 'dijital detoks' imkanı sunuyor.

Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi, System.String[]
Four Seasons, Seyşeller'deki Desroches Adası'nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine 'dijital detoks' imkanı sunuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:13 
detoks, Ekonomi
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