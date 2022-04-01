Lüks villada korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks villada korkutan yangın

01.04.2022 16:09
Lüks villada korkutan yangın

Adıyaman'da, izolasyon çalışmalarının yürütüldüğü lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, izolasyon çalışmalarının yürütüldüğü lüks villada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçayı Parkı yakınlarında bulunan Oktay Aslancirit'e, ait lüks villada izolasyon çalışmaları esnasında yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek villa çatısını tamamen sardı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda villada maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Lüks villada korkutan yangın
Lüks villada korkutan yangın
Lüks villada korkutan yangın
Lüks villada korkutan yangın

YORUMLAR
500
Son dakika... Mersin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti Son dakika... Mersin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hayatını kaybetti Tavşanlı'daki yangın korkuttu Tavşanlı'daki yangın korkuttu

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks villada korkutan yangın - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:17:48. #1.11#
SON DAKİKA: Lüks villada korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement