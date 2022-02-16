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Lüks villalara girip cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Lüks villalara girip cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı

16.02.2022 12:53
Lüks villalara girip cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde aynı gün içerisinde 2 farklı villadan cep telefonu hırsızlığı yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde aynı gün içerisinde 2 farklı villadan cep telefonu hırsızlığı yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin villalara giriş anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Şubat Pazar günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde A.C.K.İ. ve M.K. isimli vatandaşlara ait iki villadan cep telefonu hırsızlığı gerçekleşti. İhbarın ardından Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin bölgede yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, şüphelilerin eylemleri gerçekleştirmek için kiralık araçla bölgeye gelen K.A. ve M.B. olduğu tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, 15 Şubat Salı günü ekipler tarafından yakalandı. Polis ekipleri, cep telefonlarını başka kişilere sattıklarını tespit etmesi üzerine, satın alan kişilerden telefonları temin ederek sahiplerine ulaştırdı. Telefonu satın alan F.T. isimli kişi, şüpheli olarak ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılırken, hırsızlık şüphelileri K.A. ve M.B. bugün gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin villalara giriş anları güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Lüks villalara girip cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı
Lüks villalara girip cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı
Lüks villalara girip cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı

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Hırsızlık, Antalya, Pazar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks villalara girip cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks villalara girip cep telefonu çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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