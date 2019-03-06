Son Dakika Haberleri: Lüks Villayı Elektronik Sigara İmalathanesine Çevirmişler

Lüks Villayı Elektronik Sigara İmalathanesine Çevirmişler

2 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villaya düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit bulundu.

Lüks Villayı Elektronik Sigara İmalathanesine Çevirmişler, System.String[]
MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villaya düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Villa Kent Mahallesi'ndeki 3 katlı lüks bir villada çok sayıda kaçak elektronik sigara ile bu sigaralarda kullanılan imalatı yapılmış yüklü miktarda likit bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gümrük kaçağı elektronik sigaralar ile üretilen likitlerin piyasaya sürüldüğü adresi tespit eden ekipler, villaya operasyon düzenledi.

Villada ve evin önündeki bir araçta arama yapan ekipler, muhtelif markalarda 660 elektronik sigara ile şarj kablosu, adaptör, kartuş, pil, şişelenmiş likit, yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan sıvı madde, etiket, boş şişe ve kapak gibi elektronik sigara ve likit imalatında kullanılan çok miktarda ürün ve malzeme ele geçirdi.

Villanın bodrumu imalathaneye çevrilmiş

Villanın bodrum katının depo ve imalathane olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, şişelenmiş likitlerin üzerine aroma isimlerinin yazıldığını tespit etti.

Şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları müşterilerine satılan ürünleri kargoyla gönderdiği belirtildi.

Villada bulunan şüpheli M.T. gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlere mahkeme kararıyla el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:10 Kaynak: AA

İzmir, Menemen, Güncel
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