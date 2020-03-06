Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren şüphelilerden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren şüphelilerden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren şüphelilerden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu serasına çevrilen lüks villaya polisin yaptığı baskında gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren şüphelilerden 1'i tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu serasına çevrilen lüks villaya polisin yaptığı baskında gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Alanya'nın Bektaş Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi.


Ekipler büyük şaşkınlık yaşadı


Ekipler, lüks villada gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, villadaki 2 odanın adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı belirlendi. Polis, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyo ile izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısıölçer cihazları ele geçirildi. Odalarda oluşan kokuyu ise vantilatörlerle dışarıya aktardığı gözlendi.


İran uyruklu şüphelilerden 1'i tutuklandı


Olay ilgili ise villada yaşayan İran uyruklu Pourya O. (29) ve Aida E.(25) isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Aida E. sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla serbest kalırken, Pourya O. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi. Aida E., ekipler tarafından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:32 Kaynak: İHA
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