Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı - Son Dakika

Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi.

Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i kadın olmak üzere İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'nın Bektaş Mahallesi'nde bulunan bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçerek teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili villada yaşadığı öğrenilen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) adlı kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Alanya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:33 Kaynak: DHA
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