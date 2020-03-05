Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirmişler - Son Dakika
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Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirmişler

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks villaya baskın yapan polis ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirmişler, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks villaya baskın yapan polis ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü. İran uyruklu 1'i kadın 2 kişinin kaldığı uyuşturucu serasına çevrilen villada, bir miktar esrar, saksıda ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve kurulan sera sistemleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Bektaş Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi.


Ekipler büyük şaşkınlık yaşadı


Ekipler, lüks villada gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, villadaki 2 odanın adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı belirlendi. Polis, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyo ile izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısıölçer cihazları ele geçirildi. Odalarda oluşan kokuyu ise vantilatörlerle dışarıya aktardığı gözlendi.


İran uyruklu şüpheliler yakalandı


Olay ilgili ise villada yaşayan Iran uyruklu Pourya O. (29) ve Aida E.(25) isimli kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:35 Kaynak: İHA
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