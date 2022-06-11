Edinilen bilgiye göre, Marmaris Hisarönü Körfezi'ndeki 23 metrelik Amerikan bayraklı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bir anda bütün yatı saran alevler sonrası bölgeye Datça Liman Başkanlığı ekipleri, kıyı emniyet botu ve sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler yattaki alevleri söndürmek için müdahalede bulundu.

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Lüks yat alev alev yandı - Son Dakika

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