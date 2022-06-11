Lüks yat alev alev yandı - Son Dakika
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Lüks yat alev alev yandı

11.06.2022 13:03

Lüks yat alev alev yandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alev yanan yatı söndürmek için ekipler müdahalede bulundu.

Lüks yat alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde alev alev yanan yatı söndürmek için ekipler müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Hisarönü Körfezi'ndeki 23 metrelik Amerikan bayraklı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Bir anda bütün yatı saran alevler sonrası bölgeye Datça Liman Başkanlığı ekipleri, kıyı emniyet botu ve sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler yattaki alevleri söndürmek için müdahalede bulundu.

Lüks yat alev alev yandı
Lüks yat alev alev yandı
Lüks yat alev alev yandı
Lüks yat alev alev yandı

YORUMLAR
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Lüks yat cayır cayır yandı Lüks yat cayır cayır yandı Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks yat alev alev yandı - Son Dakika

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