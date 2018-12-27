Lüks Yat Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Beş katlı lüks yat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Beş katlı lüks yat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan gemi, Ege Denizi'ne doğru ilerliyor.



Marmara Denizi'nden geçerek Çanakkale Boğazı'na bugün saat 12.00'da giren 5 katlı lük yat gemisi römorkörler eşliğinde Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan Norveç'in Sovik Limanı'na doğru yol alıyor. Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' ile 'Kurtarma-1' römorkörü ve Antigua bayraklı 'Centaurus' römorkörü tarafından çekilerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta, odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor. - ÇANAKKALE

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