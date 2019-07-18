Lüks yat kara yolunda taşındı
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde imal edilen lüks yat özel bir araçla karadan taşındı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:16 Kaynak: İHA
'nın Orhangazi
ilçesinde imal edilen lüks yat özel bir araçla karadan taşındı. Yatın taşınması sırasında Bursa- Yalova
kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Orhangazi'de faaliyet gösteren Sirena Marine tarafından imal edilen dev yat, özel bir araç ile İstanbul
'a gönderildi. Trafik ekiplerinin geçişi sırasında tedbir aldığı tekne, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kara yolundaki sürücüler ile yol güzergahında bulunan vatandaşlar dev yatı cep telefonları ile görüntüledi. - BURSA
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