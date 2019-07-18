Son Dakika Haberleri: Lüks yat kara yolunda taşındı
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Lüks yat kara yolunda taşındı

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde imal edilen lüks yat özel bir araçla karadan taşındı.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde imal edilen lüks yat özel bir araçla karadan taşındı. Yatın taşınması sırasında Bursa- Yalova kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Orhangazi'de faaliyet gösteren Sirena Marine tarafından imal edilen dev yat, özel bir araç ile İstanbul'a gönderildi. Trafik ekiplerinin geçişi sırasında tedbir aldığı tekne, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kara yolundaki sürücüler ile yol güzergahında bulunan vatandaşlar dev yatı cep telefonları ile görüntüledi. - BURSA
Orhangazi, İstanbul, Yalova, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:16 Kaynak: İHA
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