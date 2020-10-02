Lüks yat "Moonlight 2" Bodrum'a geldi - Son Dakika

Lüks yat "Moonlight 2", Muğla'nın Bodrum ilçesinde limana demirledi.

Malta bayraklı 85 metrelik yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Yata, öğlen saatlerinde yaklaşık 8 tanker yakıt ikmali yapıldı.

Geçen yıl da ilçeye gelen yat, farklı uyruktaki iş insanları tarafından kiralanmıştı. Yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından olduğu belirtildi.

Alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzu olan yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.

Öte yandan, yat drone ile havadan da görüntülendi.