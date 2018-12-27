Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu
1 saat önce
Avustralya'nın Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı.
Avustralya
'nın Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı. Yatın alev almasından sonra içlerinde beş yaşında bir çocuk da bulunan altı yolcu yara almadan kurtarıldı. Saniyeler içinde alevlere teslim olan yatın görüntüsü sahil güvenlik ekipleri tarafından kaydedildi. - N
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:00 Kaynak: DHA
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