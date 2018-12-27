Son Dakika Haberleri: Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu

Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

Avustralya'nın Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı.

Lüks Yat Saniyeler İçinde Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Avustralya'nın Rottnest Adası açıklarında lüks bir yat alevler içinde kaldı. Yatın alev almasından sonra içlerinde beş yaşında bir çocuk da bulunan altı yolcu yara almadan kurtarıldı. Saniyeler içinde alevlere teslim olan yatın görüntüsü sahil güvenlik ekipleri tarafından kaydedildi. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:00 Kaynak: DHA

Dünya
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