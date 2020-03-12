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Lüks yat üretiminde 'Antalya Markası' yarattık
25 dakika önce
Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim şirketleri, uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan ülkelere ultra lüks yatlar satarak 20 yılda dünyada "Antalya Markası" yarattı.
Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim şirketleri, uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan ülkelere ultra lüks yatlar satarak 20 yılda dünyada "Antalya Markası" yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:58
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