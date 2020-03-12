Lüks yat üretiminde 'Antalya Markası' yarattık - Son Dakika
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Lüks yat üretiminde 'Antalya Markası' yarattık

25 dakika önce

Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim şirketleri, uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan ülkelere ultra lüks yatlar satarak 20 yılda dünyada "Antalya Markası" yarattı.

Lüks yat üretiminde 'Antalya Markası' yarattık, System.String[]

Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim şirketleri, uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan ülkelere ultra lüks yatlar satarak 20 yılda dünyada "Antalya Markası" yarattı.

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:58 
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