Lüks yata Fethiye'de 230 bin litre yakıt ikmali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüks yata Fethiye'de 230 bin litre yakıt ikmali - Son Dakika

Lüks yata Fethiye'de 230 bin litre yakıt ikmali

7 saat önce

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Mayan Queen" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Mayan Queen" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 93 metre uzunluğundaki yat, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden 7 tankerle getirilen 230 bin litre akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmalinin ardından yatın, limandan ayrılacağı öğrenildi.

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yatın, 2008'de Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa edildiği öğrenildi. 20 knot seyir hızına sahip yatta, 20 personelin görev yaptığı ve 16 misafir odasının yer aldığı kaydedildi.

Lüks yata Fethiye'de 230 bin litre yakıt ikmali

Aliağa Rafinerisi, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:15 Kaynak: AA
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