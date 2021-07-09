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Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı - Son Dakika

Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı

09.07.2021 18:42

Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı Bodrum koyları milyon dolarlık misafirleri ağırlıyor Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi, lüks yatları ağırlamaya başladı.

Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı

Bodrum koyları milyon dolarlık misafirleri ağırlıyor

MUĞLA - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi, lüks yatları ağırlamaya başladı.

Dünyaca ünlü sahilleri ve koyları bulunan Bodrum, milyon dolarlık yatları ağırlamaya başladı. Geçen yıl neredeyse tüm yaz mevsimi ve sonbaharın bir bölümünde Bodrum'da kalan Rus milyarder Andrei Skoch'un 400 milyon dolar değerindeki 100 metre uzunluğundaki megayatı "Madame Gu", yeniden ilçeye geldi. Bugün Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen yata 3 tankerle 90 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Birkaç gün Gemi Yanaşma İskelesi'nde duracak yat, daha sonra Bodrum koylarına açılacak.

Geçen yıl tüm yazı Bodrum'da geçiren Andrei Skoch ile eşi Elena Skoch'un ise yatta olmadığı fakat önümüzdeki günlerde ilçeye gelip yatlarında tatil yapacakları öğrenildi. 400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik "Madame Gu" isimli yatın içerisinde ise yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir Helikopter pisti bulunan yatta, Jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garajı bulunuyor.

2013'te inşa edilen, Hollanda yapımı Madame Gu, 2014 Dünya Süper Yat Ödüllerinde "Motoryat" kategorisinde birinci seçilmişti.

Plan B de Bodrum'a geldi

Bodrum'da gelen diğer lüks yat ise Plan B oldu. 73 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki yat, Torba Koyu'na demirledi. 2012 yılında üretilen Cayman Adaları bayraklı yatın değeri 100 milyon dolar. Özbekistanlı işadamı Patokh Chodiev'e ait olduğu öğrenilen yat, 8 kabininde 16 misafiri ağırlayabiliyor. Yatta ayrıca 22 mürettebat için 10 kabin bulunuyor.

Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı
Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı
Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı
Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı
Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı
Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı
Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı

Türkiye, Bodrum, dolar, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Lüks yatlar Bodrum'a gelmeye başladı - Son Dakika Magazin


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