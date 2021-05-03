Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı - Son Dakika

Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı

03.05.2021 13:20

17 günlük tam kapanma açıklanmasıyla, turizmin gözde merkezi Bodrum adeta doldu taştı. Özel yatları ile Bodrum'un mavi sularına demirleyen vatandaşlar, tam kapanmayı ultra lüks yatlarında izole olarak geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından, Ege'nin gözde tatil merkezi Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Üç gün boyunca ilçeye uçaklarla ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Bu görüntülerin yanı sıra özel yatlarıyla da Bodrum açıklarına demir atan bazı vatandaşlar, 17 günlük tam kapanmayı da yatlarında geçirmeyi tercih etti. Milyon dolarlık yatları ile Bodrum koylarında güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, sadece alışveriş ve temel ihtiyaçlar için limanlara yanaşıyor. Limana yanaşan birbirinden lüks özel yatlar, görenler tarafından ilgi odağı oluyor.

'Mavi suların' milyon dolarlık lüks yatları Bodrum'a demir attı

KISITLAMAYI DENİZDE GEÇİRİYORLAR

Kumbahçe tekneciler kooperatif başkanı Vahap Özkan ise, günübirlik teknelere fazla ilgi olmadığını ama özel tekneleriyle gelen vatandaşların 17 günlük kapanma süresi için ilçeye geldiklerini ifade etti: "Günübirlik olarak sadece Ukrayna ve Rus vatandaşlarla birkaç tur yaptık. Bodrum'a gelen turistin paket turları var bunları iptal ettirme şansımız olmadığı için taşımak zorunda olduğumuz için bize müsaade edildi. 17 günlük kısıtlamayı özel yatları olanlar denizde geçiriyor. Özel teknelerini mesken olarak kullanıyorlar. Ev gibi düşünün gidiyor, koya demir atıyorlar, temel gıda malzemelerini almış, gözden uzak steril bir ortamda yaşıyor. Herhangi bir ihtiyacı olursa limanlara gelip ihtiyacını giderebiliyor. Bunun için izin var. Ama tekneyle gezeyim durumuna izin yok" dedi.

'Mavi suların' milyon dolarlık lüks yatları Bodrum'a demir attı
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Bodrum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı - Son Dakika


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