Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından, Ege'nin gözde tatil merkezi Bodrum'da hareketlilik yaşandı. Üç gün boyunca ilçeye uçaklarla ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Bu görüntülerin yanı sıra özel yatlarıyla da Bodrum açıklarına demir atan bazı vatandaşlar, 17 günlük tam kapanmayı da yatlarında geçirmeyi tercih etti. Milyon dolarlık yatları ile Bodrum koylarında güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, sadece alışveriş ve temel ihtiyaçlar için limanlara yanaşıyor. Limana yanaşan birbirinden lüks özel yatlar, görenler tarafından ilgi odağı oluyor.

KISITLAMAYI DENİZDE GEÇİRİYORLAR

Kumbahçe tekneciler kooperatif başkanı Vahap Özkan ise, günübirlik teknelere fazla ilgi olmadığını ama özel tekneleriyle gelen vatandaşların 17 günlük kapanma süresi için ilçeye geldiklerini ifade etti: "Günübirlik olarak sadece Ukrayna ve Rus vatandaşlarla birkaç tur yaptık. Bodrum'a gelen turistin paket turları var bunları iptal ettirme şansımız olmadığı için taşımak zorunda olduğumuz için bize müsaade edildi. 17 günlük kısıtlamayı özel yatları olanlar denizde geçiriyor. Özel teknelerini mesken olarak kullanıyorlar. Ev gibi düşünün gidiyor, koya demir atıyorlar, temel gıda malzemelerini almış, gözden uzak steril bir ortamda yaşıyor. Herhangi bir ihtiyacı olursa limanlara gelip ihtiyacını giderebiliyor. Bunun için izin var. Ama tekneyle gezeyim durumuna izin yok" dedi.