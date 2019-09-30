Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı (2)
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ÇETE LİDERİ KADIN TUTUKLANDIMarmaris'te lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden çete lideri Hilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
ÇETE LİDERİ KADIN TUTUKLANDI
Marmaris'te lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden çete lideri Hilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hilal K'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görülmüştü.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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