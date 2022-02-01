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Lüks zincir marketler fiyatlarda sınır tanımıyor - Son Dakika

Lüks zincir marketler fiyatlarda sınır tanımıyor

01.02.2022 23:20
Lüks zincir marketler fiyatlarda sınır tanımıyor

Lüks semtlerde mağazalar açan, üst gelir grubu marketlerdeki fiyatlar, vatandaşın tepkisini çekiyor.

Lüks semtlerde mağazalar açan, üst gelir grubu marketlerdeki fiyatlar, vatandaşın tepkisini çekiyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki Makro Center'den kavrulmuş badem içi alan Nuri Aktaş, kasa fişini evde inceleyince kavrulmuş bademin kilosunun 330 liraya, fındık içinin 200 TL'ye geldiğini görerek, ürünlerin paketlerini açmadan iade etti.

Zincir marketlerin, fiyatları, döviz kuru bahane edilerek, yerli ürünlerle birlikte Aralık ve Ocak ayında sık sık değiştirildiğini dile getiren yapı malzemeleri firması satış sorumlusu Nuri Aktaş, "Aldığım kuruyemişlerin kilogram fiyatlarının, alışık olmadığımız rakamlara çıkartıldığını görünce ertesi gün açmadığım paketleri Macro Center Balat'a iade ettim. Kilogramı 330 TL'den badem, 200 TL'den fındık içi boğazımdan geçmedi. Daha sonra Bursa'daki yerel bir kuruyemiş satan dükkandan kaliteli ithal bademin kilogramının 172 TL, yerli bademin 163 TL'ye satıldığını öğrendim. Fındık içi lüks sınıf da kilogram fiyatı da bu dükkanda 130 TL idi. Şık bir ambalaj ve marka basılması ile ürünler, yüzde 50 ile yüzde 70 oranındaki yüksek fiyat ile satılabiliyor. Marketin yöneticilerinin vicdanına sığıyor mu. Bu ürünleri paketleyen firma, fiyatlandırırken piyasa araştırması yapmıyor mu. Yorum yapmaya gerek görmüyorum, rakamları ortaya koyuyorum. En vicdanlı olunması gereken şu dönemde, bu ülke vatandaşlarının birbirlerini kandırmak için yarış halinde olması acı değil mi. Ticaret İl Müdürlüğü'nün de Bursa'da yeni yapılan kocaman bir binası var. İçerisinde onlarca memur görev yapıyor. Ne iş yapıyorlar onu da merak ediyorum. Bugün de bakanlık bir yönetmelik çıkartmış. Benim vatandaş olarak isteğim, özel sektörden çok daha iyi maaş alan Ticaret Bakanlığı personelinin sahaya inip fiyatları kalem kalem denetlemesidir" diye konuştu.

Kuruyemişleri iade eden duyarlı vatandaş Nuri Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile şube sayısını arttırma gayretinde olan Tarım Kredi Kooperatifinin marketlerinin de, lüks mahalleler yerine, önceliği orta gelirli ailelerin olduğu yerlere vermesini istedi.

(İHA)

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Türk Lirası, Fındık, Balat, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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