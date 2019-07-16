Son Dakika Haberleri: Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Son Dakika Güncel Haber

Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

2 saat önce

Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, Türk ve Lüksemburg milli marşları okundu.
Türkiye'nin Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık'ın konuşmasının ardından, darbe girişimine ilişkin olarak Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan 13 dakikalık video gösterildi.
AA foto muhabirlerinin darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Törenin sonunda resepsiyon verildi.
Lüksemburg, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:34:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]