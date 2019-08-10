Son Dakika Haberleri: Lüksemburg'da kasırga
Son Dakika Dünya Haber

Lüksemburg'da kasırga

1 saat önce

Lüksemburg'un güneybatısında etkili olan kasırgada en az 19 kişi yaralandı.

Lüksemburg'da kasırga, System.String[]
Lüksemburg'un güneybatısında etkili olan kasırgada en az 19 kişi yaralandı. Kasırgada yaklaşık yüz ev kullanılamaz hale geldi.Lüksemburg'un güneybatısını etkisi altına alan kasırgada en az 19 kişi yaralandı. Cuma gecesi etkili olan kasırgada yaklaşık yüz ev kullanılamayacak hale geldi. Kasırgada Petingen ve Kaerjeng'de yaklaşık 180 bina hasar gördü.

Yaralılardan birinin şok ve kalp krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu, vücudunda birçok kırık olan bir diğerinin ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Lüksemburg Çalışma Bakanı Dan Kersch, Cumartesi günü yaptığı açıklamada hasarın çok büyük olduğun ancak henüz toplam hasarı hesaplamanın henüz mümkün olmadığını kaydetti.

Kasırganın neden olduğu hasarı gidermek için çalışmaların günler süreceği belirtildi.

İlkyardım ve kurtarma ekipleri sözcüsü, şiddetli rüzgarın Cumartesi günü boyunca devam etmesinin beklendiğini hatırlattı ve binalardan kopan parçaların rüzgarla etrafa savrulabileceği ve yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyardı.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, kasırganın ardından tatilini yarıda kesti. Lüksemburg Büyük Dükü Henri'nin de Cumartesi öğleden sonra olay mahalline geleceği kaydedildi.

dpa/BW,BÜ

(c)

Lüksemburg, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 10 Ağustos 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi! Cinsel tacizden tutuklanan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein hücresinde intihar etti Kuzey Kore 'kısa menzilli balistik füze' denemesi yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 21:02:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüksemburg'da kasırga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]