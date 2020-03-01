Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz oldu - Son Dakika
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Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz oldu

6 saat önce

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Lüksemburg'da trafiği azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla toplu taşıma ücretsiz oldu.

Lüksemburg'da toplu taşıma ücretsiz oldu, System.String[]

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Lüksemburg'da trafiği azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla toplu taşıma ücretsiz oldu.

Ülke genelinde, tramvay, otobüs ve trenlerde seyahati ücretsiz hale getiren karar bugün yürürlüğe girdi.

Uygulama, Lüksemburg vatandaşları için geçerli olurken, komşu ülkelerden gelen kişiler için de indirimli tarifeler uygulanacak. Trenlerde birinci sınıfta yolculuk etmek isteyenler ücret ödemek zorunda kalacak.

Lüksemburg Ulaştırma Bakanı Francois Bausch, ülkesinin bu konuda bir ilk olduğunu ve örnek teşkil etmek istediğini ifade etti. Bausch, temel amacın trafiği azaltmak ve çevreyi korumak olduğunu belirtti.

- Maliyet 41 milyon avro

Ücretsiz toplu taşıma uygulamasının Lüksemburg'a maliyetinin 41 milyon avro civarında olacağı öngörülüyor.

Nüfusu 614 bin olan Lüksemburg'a Fransa, Belçika ve Almanya'dan yaklaşık 200 bin işçi günü birlik gelip gidiyor.

Lüksemburg, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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