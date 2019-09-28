Son Dakika Haberleri: Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye ağır bir yük omuzluyor
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Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye ağır bir yük omuzluyor

44 dakika önce

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye ağır bir yük omuzluyor, System.String[]

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:11 
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