Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye ağır bir yük omuzluyor
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Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:11
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