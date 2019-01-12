Son Dakika Haberleri: Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

48 dakika önce

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyorLÜKSEMBURG Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, Suriyeli mültecilerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 14-15 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

LÜKSEMBURG Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, Suriyeli mültecilerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 14-15 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı, Jean Asselborn'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi. 14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek resmi ziyarette Asselborn'nun, geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik  Gaziantep ile Kilis'te çeşitli projeleri inceleyeceği, yerel yöneticilerle de bir araya geleceği kaydedildi.

Açıklamada, iki bakan arasında gerçekleşecek görüşmeyle ilgili ise "Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği'ne ve üyelik sürecimize ilişkin konular ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:59 Kaynak: DHA

Lüksemburg, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı Türkiye'nin İlk 'Yerli Ağız Sütü Tozu' Üretildi

Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:47:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]