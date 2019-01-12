Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor
48 dakika önce
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyorLÜKSEMBURG Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, Suriyeli mültecilerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 14-15 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Türkiye
'ye geliyor
LÜKSEMBURG Dışişleri ve Avrupa
Bakanı Jean Asselborn
, Suriyeli mültecilerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 14-15 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı
, Jean Asselborn'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi. 14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek resmi ziyarette Asselborn'nun, geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik Gaziantep
ile Kilis
'te çeşitli projeleri inceleyeceği, yerel yöneticilerle de bir araya geleceği kaydedildi.
Açıklamada, iki bakan arasında gerçekleşecek görüşmeyle ilgili ise "Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği
'ne ve üyelik sürecimize ilişkin konular ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:59 Kaynak: DHA
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