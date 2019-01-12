Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn Türkiye'ye Geliyor
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Lüksemburg Büyük Dukalığı Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'un Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak ve Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik olarak Gaziantep ile Kilis'te çeşitli projeleri incelemek ve yerel makamlarla...
Dışişleri Bakanlığı
, Lüksemburg
Büyük Dukalığı Dışişleri ve Avrupa
Bakanı Jean Asselborn
'un Bakan Mevlüt Çavuşoğlu
ile görüşmelerde bulunmak ve Türkiye
'de geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik olarak Gaziantep
ile Kilis
'te çeşitli projeleri incelemek ve yerel makamlarla temaslarda bulunmak üzere 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg Büyük Dukalığı Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'un, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunmak, Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilere yönelik olarak Gaziantep ile Kilis'te çeşitli projeleri incelemek ve yerel makamlarla temaslarda bulunmak üzere 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Konuk Bakan Asselborn'un Bakan Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin yanısıra, Türkiye'nin Avrupa Birliği
'ne üyelik sürecine ilişkin konular ile güncel bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
Poşete 25 Kuruş Vermek İstemeyen Vatandaşlar, Kilo İşi Poşet Almaya Başladı
Türkiye'nin İlk 'Yerli Ağız Sütü Tozu' Üretildi
Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı
Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti