Son Dakika › Dünya › Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı - Son Dakika Dünya
Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı
6 saat önce
Lüksemburg, kanserojen olduğu düşünülen tarım ilacı maddesi glifosatın pazarlama iznini geri çekti
1 Şubat'tan itibaren glifosatın pazarlama iznini geri çeken Lüksemburg, tartışmalı zirai ilacı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tutumuyla, Avrupa'da bir ilke imza attı.
Lüksemburg, kanserojen olduğu düşünülen tarım ilacı maddesi glifosatın pazarlama iznini geri çekti.
1 Şubat'tan itibaren glifosatın pazarlama iznini geri çeken Lüksemburg, tartışmalı zirai ilacı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tutumuyla, Avrupa'da bir ilke imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:53
Son Dakika Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var Çin'de karantina bölgesini terk etmeye çalışanların ordu tarafından vurulduğu iddia edildi