Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı

Lüksemburg, kanserojen olduğu düşünülen tarım ilacı maddesi glifosatın pazarlama iznini geri çekti.



1 Şubat'tan itibaren glifosatın pazarlama iznini geri çeken Lüksemburg, tartışmalı zirai ilacı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tutumuyla, Avrupa'da bir ilke imza attı.