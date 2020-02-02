Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı - Son Dakika Dünya

Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı

6 saat önce

Lüksemburg, kanserojen olduğu düşünülen tarım ilacı maddesi glifosatın pazarlama iznini geri çekti 1 Şubat'tan itibaren glifosatın pazarlama iznini geri çeken Lüksemburg, tartışmalı zirai ilacı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tutumuyla, Avrupa'da bir ilke imza attı.

Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı, System.String[]

Lüksemburg, kanserojen olduğu düşünülen tarım ilacı maddesi glifosatın pazarlama iznini geri çekti.


1 Şubat'tan itibaren glifosatın pazarlama iznini geri çeken Lüksemburg, tartışmalı zirai ilacı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tutumuyla, Avrupa'da bir ilke imza attı.

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Lüksemburg, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:53 
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