Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu - Son Dakika Dünya

Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu

6 saat önce

Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu.

Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu, System.String[]

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden 600 bin nüfuslu Lüksemburg, tren, otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu dünyadaki ilk ülke oldu.


Hükümet geçtiğimiz yaz mevsimi toplu taşımayı yirmi yaşın altındakiler için ücretsiz hale getirilmişti.

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Lüksemburg, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:07 
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