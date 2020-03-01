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Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu
6 saat önce
Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu.
Avrupa'nın en küçük ülkelerinden 600 bin nüfuslu Lüksemburg, tren, otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu dünyadaki ilk ülke oldu.
Hükümet geçtiğimiz yaz mevsimi toplu taşımayı yirmi yaşın altındakiler için ücretsiz hale getirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:07
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