"Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Lüküs Hayat' başkentte engelliler için sahnelenecek - Son Dakika

"Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek

6 saat önce

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Lüküs Hayat", Devlet Tiyatroları (DT) ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliğiyle engelli sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Lüküs Hayat", Devlet Tiyatroları (DT) ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliğiyle engelli sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 20.00'de Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde beğeniye sunulacak oyunu, engelliler, aileleri ve diğer davetliler seyredecek.

Tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden, Cemal Reşit Rey'in 1933'te kaleme aldığı "Lüküs Hayat" müzikali, DT'de ilk kez bu sezon seyircisiyle buluştu.

Usta tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dönebilen dekoruyla beğeni topluyor.

Mizahi dilin hakim olduğu eserde, oyuncalara 20 kişilik orkestra eşlik ediyor.

Koreografisi Ömür Uyanık, müzik düzenlemeleri Aytuğ Ülgen, müzik çalıştırıcılığı Malahat İsmayılova'ya ait eserin kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Zeynel Işık, dekor tasarımını ise Sertel Çetiner üstleniyor.

Oyunda, Levent Çelmen, Rengin Samurçay, Pelin Dikmenoğlu, Alev Buharalı, Şahap Sayılgan, Berrin Demir, Serkan Ekşioğlu, Mehmet Ali Toklu, Çağrı Turan, Özge Mirzali, Akın Erozan, Süheyla Gürkan, Can Öztopçu, Engin Özsayın, Gönül Orbey, Ayşe Akınsal, Buket İnger, Bülent Çiftçi, Bahadır Karasu, Umut Karadağ ve Güven Besimoğlu rol alıyor.

DT'nin Ankara'da her yıl gerçekleştirdiği uluslararası "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" çocuk festivalinde SERÇEV'in sahneye uyarladığı bir oyun da tiyatroseverlerle buluşturulmuş, SP'li çocuklar sahneye çıkarak farkındalık yaratmıştı.

Devlet Tiyatroları, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili konuştu: Ankara'da şantajcı bir grup var
Erdoğan: Bu konu bizim meselemiz değil, polemiğe girmeyin Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
18:42 Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor - Son Dakika Haber
18:41 Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti - Son Dakika Haber
18:40 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı - Son Dakika Haber
18:39 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor - Son Dakika Haber
18:37 Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması - Son Dakika Haber
18:03 Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
17:12 Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]