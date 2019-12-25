"Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Lüküs Hayat", Devlet Tiyatroları (DT) ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliğiyle engelli sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 20.00'de Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde beğeniye sunulacak oyunu, engelliler, aileleri ve diğer davetliler seyredecek.

Tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden, Cemal Reşit Rey'in 1933'te kaleme aldığı "Lüküs Hayat" müzikali, DT'de ilk kez bu sezon seyircisiyle buluştu.

Usta tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dönebilen dekoruyla beğeni topluyor.

Mizahi dilin hakim olduğu eserde, oyuncalara 20 kişilik orkestra eşlik ediyor.

Koreografisi Ömür Uyanık, müzik düzenlemeleri Aytuğ Ülgen, müzik çalıştırıcılığı Malahat İsmayılova'ya ait eserin kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Zeynel Işık, dekor tasarımını ise Sertel Çetiner üstleniyor.

Oyunda, Levent Çelmen, Rengin Samurçay, Pelin Dikmenoğlu, Alev Buharalı, Şahap Sayılgan, Berrin Demir, Serkan Ekşioğlu, Mehmet Ali Toklu, Çağrı Turan, Özge Mirzali, Akın Erozan, Süheyla Gürkan, Can Öztopçu, Engin Özsayın, Gönül Orbey, Ayşe Akınsal, Buket İnger, Bülent Çiftçi, Bahadır Karasu, Umut Karadağ ve Güven Besimoğlu rol alıyor.

DT'nin Ankara'da her yıl gerçekleştirdiği uluslararası "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" çocuk festivalinde SERÇEV'in sahneye uyarladığı bir oyun da tiyatroseverlerle buluşturulmuş, SP'li çocuklar sahneye çıkarak farkındalık yaratmıştı.